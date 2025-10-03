Esplora tutte le offerte Sky
Global Sumud Flotilla, fermo attivisti: proteste in Israele

Mondo

Nel Sud di Israele un gruppo di israeliani ha protestato contro l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla. Gli attivisti hanno manifestato vicino alla zona di confine tra Israele e Gaza. I soldati israeliani sono intervenuti sul posto disperdendo i presenti con la forza.

