Un violento temporale si è abbattuto sulla città ucraina di Odessa e nelle aree limitrofe, causando almeno nove morti
Prossimi video
Mattarella a Baku, l'intervento all'Università
Mondo
Ucraina, inondazione a Odessa: diversi morti
Mondo
Timeline, la Flotilla si avvicina a Gaza e i risultati delle elezioni nelle Marche
Mondo
Mattarella a Baku, intervento del presidente all'Università
Mondo
Terremoto nelle Filippine, decine di morti
Mondo
Shutdown Usa, scatta blocco attività federali non essenziali
Mondo
Flotilla, Scotto (Pd) a Sky Tg24: "Sosteniamo corridoi umanitari"
Mondo