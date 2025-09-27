Corea del Sud, 30.000 in piazza per giustizia climatica

Il 27 settembre oltre 30.000 persone hanno manifestato a Seul chiedendo obiettivi più ambiziosi contro le emissioni. In piazza cartelli contro la CO2, l’inquinamento da plastica e le politiche ambientali insufficienti. Gli organizzatori hanno definito la mobilitazione un segnale di speranza nella lotta alla crisi climatica. I manifestanti hanno criticato i negazionisti come Donald Trump. La marcia si è svolta a Gwanghwamun Square, spostandosi dal quartiere di Gangnam.
