Trump: "Video della spazzatura dalla Casa Bianca fatto con AI"

Donald Trump ha commentato un video circolante online che mostrerebbe un oggetto lanciato da una finestra della Casa Bianca, definendolo probabilmente generato dall’IA. Ha spiegato che tutte le finestre della residenza sono blindate, sigillate e pesano circa 270 kg, quindi impossibili da aprire normalmente. Trump ha sottolineato che l’IA può creare contenuti ingannevoli, evidenziando sia i rischi sia le potenzialità della tecnologia