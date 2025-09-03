Esplora tutte le offerte Sky
Trump: "Video della spazzatura dalla Casa Bianca fatto con AI"

Mondo

Le immagini virali circolate online mostrano un oggetto lanciato da una finestra della residenza di Washington. Ma per il presidente Usa sono un fake

Donald Trump ha commentato un video circolante online che mostrerebbe un oggetto lanciato da una finestra della Casa Bianca, definendolo probabilmente generato dall’IA. Ha spiegato che tutte le finestre della residenza sono blindate, sigillate e pesano circa 270 kg, quindi impossibili da aprire normalmente. Trump ha sottolineato che l’IA può creare contenuti ingannevoli, evidenziando sia i rischi sia le potenzialità della tecnologia

