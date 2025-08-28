Messico, rissa in Parlamento: coinvolto anche presidente Camera. VIDEO

È sfociata in rissa una sessione plenaria del Senato in Messico, quando un leader del partito di opposizione, Alejandro "Alito" Moreno Cardenas, ha afferrato il presidente del Senato, Gerardo Fernandez Noroña. Urla, pugni e spintoni sono avvenuti la mattina di mercoledì, quando ormai la riunione stava per concludersi e i legislatori stavano cantando l'inno nazionale per celebrare la fine dell'udienza della giornata. Moreno, capo del Partito Rivoluzionario Istituzionale (PRI) all'opposizione, si è presentato davanti a Noroña, del partito al governo Morena, e lo ha aggredito prima verbalmente e poi fisicamente. La rissa, come ha poi raccontato Noroña in conferenza stampa, è scoppiata dopo un "difficile dibattito" sulla presenza di forze armate di altri paesi in Messico.

Cosa si sono detti

In un video trasmesso in diretta streaming, come riportato da Reuters, si vede Moreno avvicinarsi a Noroña affermando ripetutamente: "Ti chiedo di lasciarmi parlare", e prendendo il presidente del Senato per un braccio. "Non toccarmi", risponde Noroña. Alla fine, i due iniziano a spingersi a vicenda: un fotografo viene spinto a terra e poi anche un altro parlamentare entra nella mischia, colpendo il presidente del Senato mentre cercava di allontanarsi. "Moreno ha iniziato a strattonarmi, a toccarmi e spingermi. Mi ha colpito e mi ha detto: "Ti farò a pezzi, ti ucciderò", racconta Fernandez Noroña che ha già fatto sapere che convocherà una sessione di emergenza per venerdì e proporrà di espellere Moreno e altri tre legislatori del PRI per la lotta. Nella versione dei fatti raccontata da Moreno, sarebbe stato Fernandez Noroña a colpire per primo dando inizio alla rissa.