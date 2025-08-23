In Spagna condizioni meteo favoriscono la lotta agli incendi

Le condizioni meteorologiche in Spagna sono migliorate favorendo gli sforzi per controllare i 13 grandi incendi che continuano a divampare. Gli incendi principali sono ancora attivi nelle regioni di Castilla y Leon, Galizia e Asturie, secondo quanto riferito sabato dai servizi di emergenza. Circa 3.400 soldati dell'esercito e 50 aerei sono stati dispiegati per giorni in tutto il paese per aiutare i vigili del fuoco, mentre la Repubblica Ceca, la Finlandia, la Francia, la Germania, i Paesi Bassi e la Slovacchia hanno inviato centinaia di vigili del fuoco, veicoli e aerei.