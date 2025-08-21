Proteste a Gaza City per fermare la guerra e gli sfollamenti

Giovedì 21 agosto centinaia di palestinesi hanno manifestato a Gaza City chiedendo la fine della guerra e denunciando i continui sfollamenti. La marcia, organizzata da sindacati e associazioni civili, ha visto striscioni con scritto “Stop the war” e bandiere palestinesi. Intanto, Israele ha intensificato i bombardamenti sulla città e convocato 60.000 riservisti in vista della sua conquista. Sul tavolo resta una proposta di tregua di 60 giorni accettata da Hamas, ma non ancora approvata dal governo israeliano.
