Iran, esercitazioni militari dopo le perdite contro Israele

Mondo

Giovedì 21 agosto l'Iran ha avviato le sue prime esercitazioni militari in solitaria dalla guerra con Israele dello scorso giugno, secondo quanto riportato dai media statali, nel tentativo di riaffermare la propria immagine di forza dopo aver subito pesanti perdite. Le unità navali delle forze armate regolari iraniane hanno lanciato missili e droni contro obiettivi in mare aperto nell'Oceano Indiano nell'ambito dell'esercitazione “Sustainable Power 1404”, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato.

