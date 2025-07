Il 24 luglio a Baoding, nel nord della Cina, è caduta in un giorno quasi l’intera pioggia di un anno, costringendo oltre 19.000 persone a lasciare le proprie case. Secondo le autorità, in 24 ore a Yi County sono stati registrati 447,4 mm di pioggia. Ci sono strade allagate, alberi abbattuti e auto sommerse. Il fenomeno si inserisce in un’ondata di eventi estremi legati ai monsoni e al cambiamento climatico.