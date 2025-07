Nella “giornata nazionale di azione nonviolenta”, chiamata “Good Trouble Lives On”, molti manifestanti sono scesi in piazza in diverse città degli Stati Uniti per denunciare le politiche del presidente Donald Trump, le deportazioni di massa e i tagli all'assistenza sociale. Le persone hanno onorato l'eredità dell'attivista per i diritti civili e rappresentante della Camera John Lewis nel quinto anniversario della sua morte.