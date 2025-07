Tre uomini sono stati condannati l’8 luglio per un incendio doloso contro aziende londinesi legate all’Ucraina, ordinato dal gruppo paramilitare filorusso Wagner secondo le autorità britanniche. Il rogo del 2023 ha colpito un deposito usato per spedizioni in Ucraina, incluso materiale Starlink. Sono le prime condanne sotto la nuova legge britannica sulla sicurezza nazionale.