Sabato 5 luglio Parigi ha aperto la Senna alla balneazione pubblica per la prima volta dopo oltre un secolo. Decine di persone si sono immerse nel corso d'acqua, a lungo inquinato, in un sito designato. La Francia ha speso almeno 1,4 miliardi di euro per trasformare un fiume spesso carico di acque reflue in un fiume abbastanza pulito da poterci nuotare.