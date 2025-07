Venerdì 4 luglio a Miami, decine di manifestanti si sono radunati sotto la pioggia al Torch of Friendship per protestare contro il presidente USA Donald Trump e il centro detentivo per migranti “Alligator Alcatraz”. I manifestanti hanno esposto cartelli come “fermate questa idiozia nazista” e “rimuoviamo Trump”. Il centro detentivo, situato a 60 km da Miami nelle Everglades, è stato visitato da Trump il 1° luglio e presentato dalla Casa Bianca come simbolo della linea dura sull’immigrazione.