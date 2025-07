Messico, proteste contro caro affitti e residenti Usa

Centinaia di manifestanti si sono radunati venerdì 4 luglio a Città del Messico per protestare contro la gentrificazione e l’aumento vertiginoso degli affitti. L’afflusso di migranti statunitensi, attratti dal basso costo della vita, ha aggravato la situazione in quartieri come Colonia Condesa, causando lo sfratto di residenti storici. Secondo il portavoce Eduardo Alanis, le politiche favoriscono i nuovi arrivati benestanti, con affitti saliti del 47% in cinque anni, alimentando il malcontento tra gli abitanti locali.