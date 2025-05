Un video inedito, ripreso dalla nave di supporto del sommergibile Titan dell'Oceangate, mostra il momento in cui l’equipaggio sente uno strano rumore probabilmente associabile all’implosione del sottomarino. Nel filmato, recentemente ottenuto dalla Guardia Costiera degli Stati Uniti, si vede la moglie del CEO della compagnia, Stockton Rush, che sente lo strano rumore provenire dalla trasmissione del sommergibile e chiede: "Cos'è stato quel botto?". Il documentario rivela inoltre come la fibra di carbonio utilizzata per costruire il sommergibile abbia iniziato a rompersi già un anno prima dell'immersione fatale.