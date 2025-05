Il corpo di una turista belga e del figlio sono stati ritrovati nel distretto meridionale di Shobak, dopo che i due erano stati dati per dispersi. A renderlo noto portavoce della Direzione per la sicurezza pubblica citato dall'agenzia di stampa Petra

Le inondazioni improvvise registrate in Giordania hanno causato la morte di due turisti, una donna belga e suo figlio. A renderlo noto è il portavoce della Direzione per la sicurezza pubblica citato dall'agenzia di stampa Petra. Le squadre di soccorso impegnate nelle ricerche, dopo che i due erano stati dati per dispersi, hanno rinvenuto i corpi nel distretto meridionale di Shobak. Aperta un’inchiesta sull’accaduto. Nella giornata Ieri le autorità giordane avevano fatto sapere di aver evacuato circa 1.800 turisti dal sito archeologico Petra mettendoli in salvo dalle inondazioni.