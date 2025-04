Il presidente Usa ha ringraziato Elon Musk per il lavoro svolto alla guida della Commissione per l’efficienza governativa, riconoscendone l’impatto sui tagli alla spesa pubblica. “Ci sei stato di grande aiuto”, ha riferito Trump

Donald Trump ha rivolto parole di stima a Elon Musk dopo l’annuncio dell’imprenditore di voler fare un passo indietro nella sua amministrazione. Nonostante l’invito a restare, il presidente Usa ha riconosciuto la necessità per Musk di tornare a concentrarsi maggiormente sulle sue attività industriali. "Potresti restare quanto vuoi", ha detto Donald Trump a Musk dopo una riunione del governo alla Casa Bianca. Ma, ha aggiunto il presidente, “a un certo punto, vuole tornare alle sue auto”.



Un passo indietro annunciato



Musk aveva già comunicato il 22 aprile, durante la presentazione dei risultati di Tesla, l’intenzione di allontanarsi dall’amministrazione Trump a partire da maggio. La Commissione per l'efficienza governativa (Doge), creata dal presidente americano al suo arrivo alla Casa Bianc e guidata da Elon Musk, ha tagliato 160 miliardi di dollari di spesa pubblica, secondo il sito del Doge. In tre mesi, il Doge ha portato alla soppressione di diverse migliaia di posti da funzionario pubblico e alla cancellazione di migliaia di sovvenzioni e fondi federali. Alcune agenzie governative, tra cui l’agenzia per gli aiuti umanitari USAID, sono state smantellate o private della maggior parte delle loro capacità operative. "Ci sei stato di grande aiuto", ha concluso Trump al termine della riunione. "Hai aperto gli occhi di molte persone su ciò che era possibile realizzare".