Shock in India. Durante i riti di Maha Kumbh Mela la calca dei pellegrini ha causato diversi morti e feriti. È ancora incerto il bilancio delle vittime, ma i media locali parlano di circa 10\15 persone. Al festival religioso, che si tiene ogni 12 anni, partecipano milioni di persone raggiungendo le sponde dei fiumi Gange e Yamuna a Prayagraj, un tempo Allahabad, nell'Uttar Pradesh. Le autorità indiane stimano che quest'anno arrivino fino a 400 milioni di pellegrini nell'arco di sei settimane

La dinamica

Secondi i primi confusi resoconti, tra l’1 e le 2 di notte decine di migliaia di fedeli avrebbero tentato di scavalcare delle recinzioni innescando il caos. L’afflusso era indirizzato verso i corsi d’acqua, per immergersi nella più propizia delle date del festival religioso e, numerosi pellegrini, sarebbero stati travolti e schiacciati. Secondo il giornale Hindustan Times “almeno 15 corpi trasportati in ospedale”. L’emittente indiana Ndtv riferisce di almeno una trentina di donne ferite. Il primo ministro indiano Narendra Modi ha offerto le sue più sentite condoglianze ai parenti delle vittime della calca durante il festival religioso indù di oggi. “L'incidente accaduto al Prayagraj Maha Kumbh è estremamente triste” ha scritto in un post su X “Le mie più sentite condoglianze ai devoti che hanno perso i loro cari”.