Un fulmine ha colpito la coda di un aeroplano della compagnia aerea British Airways, diretto a Londra e fermo al gate dell’aeroporto internazionale di Guarulhos di San Paolo. Il video è stato girato in diretta, venerdì 24 gennaio, da un testimone oculare, e mostra i momenti esatti in cui il fulmine colpisce varie volte l’aereo. L'aereo è stato poi spostato per essere sottoposto ad alcuni controlli di sicurezza dopo l'incidente. Secondo le testimonianze, i danni minori sarebbero stati riparati e l’aereo è decollato per Londra sei ore dopo il fatto.