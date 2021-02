Non solo Gab e Parler, i videogames nel mirino dell’estremismo online

In Gran Bretagna un sedicenne è il più giovane imputato mai comparso davanti all’anti-terrorismo: animava una cellula neonazista di giovanissimi. Le community dei videogiochi stanno diventando una delle brecce che l’estremismo cerca di forzare per far circolare la propaganda e arruolare proseliti. Un focus sulla minaccia.

Interventismo a scoppio ritardato

Se durante il mandato del tycoon la alt-right che ha gridato alla “censura” è emersa alla luce del sole, il contraccolpo subìto in termini di agibilità (social)mediatica ridimensiona solo in parte la potenza di fuoco di chi, già in precedenza, era abituato a muoversi fuori dalle piste più battute di internet. Una delle ultime frontiere sono i videogiochi.

Recentemente, le piattaforme social “mainstream” si sono contraddistinte per un interventismo maggiore del passato. Si è cominciato dai “disclaimer” in una escalation arrivata dapprima all’oscuramento e poi al ban da Twitter dell’ex presidente americano Donald Trump. Un precedente storico, ad alto tasso simbolico. In altri termini, è stata intaccata la punta dell’iceberg.

La "cellula dei bambini" in Gran Bretagna

Ne ha scritto a febbraio il Guardian, sulla scia del processo a un 16enne della Cornovaglia per fatti che l’hanno coinvolto a partire da quando aveva 13 anni. Il più giovane imputato mai comparso davanti all’anti-terrorismo. A quell’età ha scaricato una manuale per costruire una bomba artigianale, in seguito è diventato il leader di un gruppo neonazista (Feuerkrieg Division, anche noto con la sigla FKD) che, oltre a disseminare materiale razzista in rete, glorificava gli attentati e teorizzava di commetterne da “lupi sciolti”. Ci è andato vicino un altro affiliato, Paul Dunleavy, arrestato l’anno scorso prima di poter colpire.

La gamificazione del terrorismo

Oltre al sottobosco di video, meme e gif islamofobi o antisemiti, la tendenza descritta dal quotidiano britannico riguarda i videogame. Per esempio, Roblox – un simulatore di mondi virtuali – è stato utilizzato per ricreare alcune delle stragi più efferate del decennio, come quella di Anders Breivik nel 2011 a Utoya in Norvegia, o gli attentati di Christchurch in Nuova Zelanda ed El Paso, Texas. Il gergo del gioco, assieme a quello del più popolare Minecraft¸ farebbe parte dell’armamentario usato dagli estremisti per accattivarsi nuove reclute. Patriotic Alternative, altra formazione suprematista britannica, sarebbe invece sbarcata su Call of Duty, lo sparatutto per eccellenza, dove ha organizzato tornei riservati ai membri.

I mesi di pandemia, con la quarantena forzata e lo schermo del pc (o il joystick) come unica evasione, hanno accelerato fenomeni di radicalizzazione già in corso, per esempio in America. Va ricordato che quello videoludico è solo uno degli svariati terreni di caccia degli hate groups, interessati a infiltrarsi ovunque ci sia una community virtuale. In passato, l’ultradestra ha anche provato a produrre in casa alcuni videogames.