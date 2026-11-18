La Farnesina è al lavoro per supportare le famiglie italiane rimaste bloccate alla frontiera del Paese africano mentre cercavano di tornare in Italia con i bambini appena adottati. Il ministro degli Esteri ha inviato una lettera all'omologo della Repubblica del Congo, Constant-Serge Bounda, chiedendo il suo intervento per una soluzione concreta e immediata. "Le procedure di adozione dei bambini congolesi sono state concluse regolarmente", ha sottolineato la ministra Roccella ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Alcune famiglie italiane sono rimaste bloccate in Congo insieme ai bambini adottati dal Paese con i quali sarebbero dovuti rientrare in Italia. I cittadini italiani si trovavano nella Repubblica africana per concludere le procedure di adozione internazionale regolarmente condotte e riportare a casa con loro i bambini minorenni appena adottati. Da alcuni giorni, però, le famiglie sono state bloccate in uscita alla frontiera nonostante abbiano seguito le indicazioni delle autorità competenti e siano in possesso di tutta la documentazione necessaria per il viaggio. Si tratta di una "situazione di particolare delicatezza e gravità che mi sta a cuore e che stiamo seguendo ormai da diverse settimane con crescente preoccupazione", ha scritto in una nota pubblicata dalla Farnesina il ministro degli Esteri Antonio Tajani che ieri, 17 novembre, ha inviato una lettera all'omologo della Repubblica del Congo, Constant-Serge Bounda, per portare la questione alla sua urgente attenzione.

Lettera di Tajani al ministro del Congo La Farnesina sta seguendo la situazione da ormai diversi giorni e, come sottolineato dal ministro nella nota pubblicata dal ministero, "la priorità assoluta deve essere accordata alla tutela del superiore interesse dei minori, per i quali non è più sostenibile una situazione di precarietà e incertezza al termine dell'iter giudiziario che ne ha sancito l'adozione". Antonio Tajani, nella lettera al ministro del Congo, ha quindi ribadito la "grande importanza al rigore, alla trasparenza e alla piena affidabilità delle procedure di adozione internazionale" da parte dell’Italia e ha quindi fatto appello al personale intervento del ministro Bounda per trovare una soluzione concreta e immediata che permetta alle famiglie italiane e ai minori adottati di rientrare in Italia il prima possibile. Nel frattempo, l'ambasciata d'Italia a Brazzaville continuerà a fornire tutta l'assistenza del caso alle famiglie coinvolte, cui il ministro ha inviato la sua personale vicinanza.