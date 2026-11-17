Miami ospiterà il prossimo vertice annuale del gruppo e in occasione di questo meeting il Pew Research Center ha analizzato i livelli di simpatia (o antipatia) che gli statunitensi provano rispetto agli altri Stati. E anche su questo fronte i giudizi tra elettori democratici e repubblicani cambiano. Vediamo la classifica dei Paesi più ben visti dai cittadini degli Stati Uniti