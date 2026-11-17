Si chiamava So You Are ed era un castrone di 5 anni: campione di corse ippiche, il cavallo solo due settimane fa si è classificato ottavo nella Melbourne Cup. Poi, a causa di un malore, è stato portato in una clinica dove è stato soppresso. "Era un cavallo molto amato e meritava di essere trattato con dignità e rispetto dopo la sua morte", ha commentato il suo allenatore Bjorn Baker ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

È stato trovato in mezzo alla spazzatura, in un cassone dei rifiuti a Sydney, il cadavere di un cavallo da corsa. Il purosangue, un castrone di 5 anni, si chiamava So You Are e solo due settimane fa si era classificato ottavo nella Melbourne Cup, la corsa ippica più importante dell’Australia. Dopo la gara, però, il cavallo ha iniziato a stare male per delle coliche e lunedì scorso era stato portato d’urgenza in una clinica veterinaria per un intervento chirurgico in extremis. La situazione, però, era ormai troppo grave e i medici veterinari non hanno potuto fare altro che sopprimere l’animale.

Nessuna sepoltura Il corpo di So You Are, una settimana dopo, è stato rinvenuto tra i rifiuti da Gregg Jowett, un residente della zona che ha diffuso il video sui suoi canali social suscitando lo sdegno e le polemiche degli animalisti ma anche degli amanti del mondo dell’ippica che non accettano che a un purosangue, campione di corse, non sia stata concessa una degna sepoltura. Sconvolto anche l’allenatore del cavallo, Bjorn Baker, che si è detto "profondamente angosciato" dal video e ha chiesto una "spiegazione completa", come riporta la Bbc. "Come tutti coloro che hanno visto il filmato, sono profondamente addolorato per la gestione dei resti di So You Are", ha affermato Baker. "Era un cavallo molto amato e meritava di essere trattato con dignità e rispetto dopo la sua morte".