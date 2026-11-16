Yemen, gli Houthi controllano lo stretto di Bab el-Mandeb e avanzano

Gli Houthi si sono spinti fino a circa 60 chilometri da Aden, sede provvisoria del governo dello Yemen riconosciuto a livello internazionale. Lo hanno riferito all'Afp fonti militari e governative, secondo cui il gruppo ribelle ha preso il controllo dei distretti di Al-Maqatirah e Al-Madaribah e stanno avanzando verso Aden, aggiungendo che ora si trovano presso il campo di Al-Kharaz ad Al-Madaribah, a 60 chilometri dalla città.

Yemen: forze governo spostano truppe da Bab el-Mandeb ad Aden

Il comunicato militare annuncia "un ridispiegamento delle forze dalla regione di Bab el-Mandeb per rafforzare la loro presenza nelle aree in cui le circostanze attuali lo richiedono". Questa decisione, prosegue la nota, "risponde alla priorità data alla sicurezza" di Aden, dove il governo riconosciuto a livello internazionale si è ritirato dopo che gli Houthi hanno conquistato la capitale, Sana'a, e ampie zone del Nord, la regione più popolata del Paese, nell'insurrezione del 2014. Un attacco missilistico degli Houthi contro una posizione delle forze governative yemenite ha ucciso otto civili e ne ha feriti dodici domenica, secondo tre fonti militari e una fonte governativa che ha chiesto di rimanere anonima. Nelle scorse settimane, gli Houthi avevano già preso di mira il palazzo presidenziale di Aden e l'aeroporto della città.