La compagnia United Airlines ha riferito di aver risolto il problema tecnologico che aveva causato ritardi nelle partenze dei voli. I sistemi bloccati avevano infatti lasciato terra gli aerei per la perdita di connessione ai sistemi di pesatura. La compagnia su X aveva dichiarato: "Ci scusiamo sinceramente per il disagio. Siamo consapevoli dell'interruzione diffusa del sistema e i nostri team stanno lavorando duramente per rimettere tutto in funzione il prima possibile. Apprezziamo la vostra pazienza mentre affrontiamo questa situazione. Vi preghiamo di ricontattarci per gli aggiornamenti e di tenere d'occhio lo stato del vostro volo tramite l'app United o su united.com. Grazie per la vostra comprensione!".