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Giappone, la regione dell'Hokkaido cerca di bloccare l'import di patate americane

Mondo
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Il Giappone vieta l'importazione della maggior parte delle patate crude per timori legati a parassiti e malattie. Washington chiede la revoca del divieto e le due parti sono impegnate in trattative. Hokkaido, che è anche la principale regione produttrice del Paese, considera l'apertura inaccettabile

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La prefettura più a nord del Giappone, l'Hokkaido, ha chiesto al governo di Tokyo di mantenere una posizione ferma nella difesa degli interessi nazionali nei negoziati con gli Stati Uniti sull'importazione di patate crude. Lo segnala l'emittente pubblica Nhk, spiegando che la richiesta è stata consegnata dal governatore Suzuki Naomichi al ministro dell'Agricoltura Takebe Arata, in un contesto di crescenti pressioni dell'amministrazione Trump per l'apertura del mercato nipponico.

Gli Usa vogliono la revoca del divieto

 Il Giappone vieta attualmente l'importazione della maggior parte delle patate crude per timori legati a parassiti e malattie. Washington chiede la revoca del divieto e le due parti sono impegnate in trattative. Hokkaido, che è anche la principale regione produttrice del Paese, considera l'apertura inaccettabile senza rigorose misure di salvaguardia fitosanitaria, e sollecita il governo a fornire alla popolazione una spiegazione completa sulle questioni in gioco. Il ministro, anch'esso originario dell'Hokkaido, ha assicurato che i colloqui con gli Stati Uniti proseguiranno solo dopo discussioni approfondite basate su evidenze scientifiche. 

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Il governo Takaichi 

La vicenda evidenzia la tendenza dell'esecutivo conservatore guidato da Takaichi ad assecondare le richieste dell'amministrazione Trump, nonostante i rischi per un settore agricolo strategico e politicamente sensibile. Già nell'aprile 2006, gli Stati Uniti rilevarono per la prima volta nello stato dell'Idaho un parassita del suolo estremamente dannoso per le patate, il nematode cisticolo pallido (Globodera pallida). Il Giappone reagì immediatamente sospendendo le importazioni di tutte le varietà di patate americane destinate alla trasformazione in patatine fritte.  

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