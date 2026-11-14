Dopo 26 anni, gli Usa hanno perso lo status di Paese che ha debellato il morbillo. Secondo la statistica della Cdc, con gli ultimi decessi in Wisconsin e Pennsylvania delle scorse ore il numero dei morti per la malattia è salito a 10, mentre i casi si attestano a 5.412

Dopo 26 anni, gli Stati Uniti perdono lo status di Paese che ha debellato il morbillo. Come riporta il Wall Street Journal, l'Organizzazione panamericana della Salute (Paho) ha revocato agli Usa il riconoscimento ottenuto nel 2000, quando la malattia era stata considerata eliminata grazie a estese campagne di vaccinazione. Secondo la statistica dell'agenzia per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), con gli ultimi decessi in Wisconsin e Pennsylvania delle scorse ore il numero dei morti per morbillo è salito a 10, mentre i casi si attestano a 5.412, 230 in più di una settimana fa.

Focolai causati da "bassa copertura vaccinale"

Tra il 2000 e il 2024, c'era stata una media di 180 casi di morbillo all'anno. Gli Stati Uniti avevano raggiunto lo status di eliminazione del morbillo nel 2000 dopo intense campagne di vaccinazione gratuita per milioni di bambini. Fino all'arrivo alla guida del ministero della Salute di Robert F. Kennedy, che aveva tagliato il programma di vaccinazioni infantili e i fondi alla ricerca, sostenendo apertamente l'esistenza, più volte smentita dagli scienziati, di un nesso tra vaccini e autismo. "I focolai di morbillo in crescita negli Stati Uniti, così come le morti inutili, sono tutti dovuti alla bassa copertura della vaccinazione", ha spiegato Noel Brewer, presidente di un comitato indipendente che ha depositato alla Paho i dati sulla diffusione della malattia. "Abbiamo permesso che bambini morissero", ha aggiunto.