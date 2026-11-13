A bordo del'imbarcazione oltre 130 persone. Secondo le autorità portuali, la nave cisterna "Atlantic Asphalt" ha urtato la "American Heritage", mentre quest'ultima era ormeggiata lungo il fiume Mississippi. Le cause dell'incidente e il numero di eventuali feriti sono ancora in fase di accertamento

Le cause dell'incidente e il numero di eventuali feriti sono ancora in fase di accertamento. Le immagini trasmesse dall'emittente WDSU, affiliata alla CNN, mostrano la grande nave cisterna mentre sperona l'imbarcazione da crociera ormeggiata, facendola inclinare su un fianco e sommergendola parzialmente.

Secondo le autorità portuali, la nave cisterna "Atlantic Asphalt" ha urtato la "American Heritage" - imbarcazione della compagnia American Cruise Lines - intorno alle 12:30, mentre quest'ultima era ormeggiata lungo il fiume Mississippi.

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La priorità è la sicurezza dei passeggeri

Secondo un comunicato ufficiale, sul posto sono intervenuti la polizia portuale di New Orleans (Port NOLA Harbor Police), i vigili del fuoco di New Orleans, il dipartimento di polizia cittadino, la Guardia Costiera statunitense e il personale medico di emergenza. La Guardia Costiera ha inoltre riferito che un tratto del fiume è stato interdetto alla navigazione per consentire le operazioni di soccorso.

"La nostra priorità immediata è la sicurezza di tutti i passeggeri, dei membri dell'equipaggio e dei soccorritori. Si tratta di una situazione ancora in evoluzione", ha dichiarato l'autorità portuale di New Orleans.