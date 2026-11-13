A bordo del'imbarcazione oltre 130 persone. Secondo le autorità portuali, la nave cisterna "Atlantic Asphalt" ha urtato la "American Heritage", mentre quest'ultima era ormeggiata lungo il fiume Mississippi. Le cause dell'incidente e il numero di eventuali feriti sono ancora in fase di accertamento
Collisione nel porto di New Orleans tra una nave cisterna e un'imbarcazione da crociera fluviale, a bordo della quale si trovavano oltre 130 persone.
Secondo le autorità portuali, la nave cisterna "Atlantic Asphalt" ha urtato la "American Heritage" - imbarcazione della compagnia American Cruise Lines - intorno alle 12:30, mentre quest'ultima era ormeggiata lungo il fiume Mississippi.
Le cause dell'incidente e il numero di eventuali feriti sono ancora in fase di accertamento. Le immagini trasmesse dall'emittente WDSU, affiliata alla CNN, mostrano la grande nave cisterna mentre sperona l'imbarcazione da crociera ormeggiata, facendola inclinare su un fianco e sommergendola parzialmente.
La priorità è la sicurezza dei passeggeri
Secondo un comunicato ufficiale, sul posto sono intervenuti la polizia portuale di New Orleans (Port NOLA Harbor Police), i vigili del fuoco di New Orleans, il dipartimento di polizia cittadino, la Guardia Costiera statunitense e il personale medico di emergenza. La Guardia Costiera ha inoltre riferito che un tratto del fiume è stato interdetto alla navigazione per consentire le operazioni di soccorso.
"La nostra priorità immediata è la sicurezza di tutti i passeggeri, dei membri dell'equipaggio e dei soccorritori. Si tratta di una situazione ancora in evoluzione", ha dichiarato l'autorità portuale di New Orleans.