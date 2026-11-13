Jane Fonda non vedrà un centesimo del patrimonio dell'ex marito Ted Turner, il tycoon fondatore di Cnn scomparso lo scorso 6 maggio a 87 anni. Secondo quanto riferiscono i media statunitensi citando i documenti legali depositati dopo la morte, l'intero patrimonio del magnate è destinato esclusivamente ai suoi cinque figli. L'intera fortuna di Turner è stata stimata da Forbes intorno ai 2,8 miliardi di dollari. Nella versione finale del testamento, redatto nel 2003 e aggiornato quasi ogni anno fino al 2025, non si fa menzione in alcun modo a Jane Fonda, ne' alle altre due ex mogli del miliardario, Judy Nye e Jane Smith. Nonostante il divorzio nel 2001 dopo dieci anni di matrimonio, Turner e Fonda erano rimasti in ottimi rapporti e l'attrice lo aveva spesso definito il suo 'ex marito preferito'. Dopo la separazione ebbe 40 milioni di dollari in un accordo economico. Inoltre, grazie alla sua lunga carriera cinematografica, ai video di fitness e agli investimenti personali, Fonda possiede un patrimonio netto stimato da Fox Business intorno ai 200 milioni di dollari. Intanto i cinque figli di Turner, Laura, Robert, Rhett, Reed e Sara, hanno già presentato istanza per essere nominati esecutori testamentari e gestire gli investimenti dell'impero paterno.