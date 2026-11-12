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Puoi pagare per la crioconservazione, ma poi chi ci sarà a svegliarti?

Pietrangelo Buttafuoco

Pietrangelo Buttafuoco
©Getty

Nella sua rubrica "Caravanserai" per Sky Insider questa settimana Pietrangelo Buttafuoco riflette sul mercato dell'ibernazione post-mortem: c'è chi paga per essere congelato nella speranza che un giorno qualcuno scopra come rianimare i corpi e i cervelli. Un fenomeno che ci interroga sulla nostra società. Viviamo nel passato e nel futuro, ma forse troppo poco nel presente 

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