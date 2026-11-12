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Quanto hanno speso i candidati Usa per le midterm?

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Vediamo chi ha speso di più per la campagna elettorale delle elezioni di metà mandato con la classifica dei politici che hanno investito di più. In cima il dem James Talarico

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