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Svezia, asta gioielli principessa Brigitta è da record: 2,3 milioni di euro

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©Getty

Sotheby's ha messo all'asta 80 pezzi storici, tra cui una spilla, una collana e degli orecchini appartenuti alla sorella del monarca e, in precedenza, alla principessa Sibilla. L'offerta totale ha raggiunto i 2,3 milioni di euro

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La casa d'aste Sotheby's ha battuto un lotto di gioielli della dinastia dei Bernadotte di Svezia alla cifra record di 2,3 milioni di euro.

Nello specifico l'asta è avvenuta l'11 novembre a Ginevra insieme ad altri 80 gioielli storici appartenenti a importanti famiglie reali e aristocratiche europee. Il lotto che ha avuto maggiore attenzione è stato quello della principessa Brigida di Svezia, sorella del re Carlo XVI Gustavo, scomparsa nel dicembre 2024 nella sua residenza di Maiorca. 

La cifra record

I due pezzi della collezione che hanno ricevuto il maggior numero di offerte sono stati una spilla con zaffiro rosa e una collana di zaffiri e diamanti con orecchini abbinati. All'asta, sebbene meno prestigiosi dei pezzi menzionati, figuravano anche una collana di perle e diamanti, diversi anelli, un bracciale di diamanti e un bracciale di perle con chiusura di smeraldo. Gli oggetti erano stati inizialmente valutati circa 7,1 milioni di corone svedesi (circa 640 mila euro) e alla fine sono stati venduti per un totale di 25 milioni di corone svedesi (circa 2,3 milioni di euro).

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