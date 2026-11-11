Usa, bimbo sparisce col padre e viene trovato sepolto vivo. In salvo

Il piccolo di 11 mesi era chiuso in una gabbia per cani e avvolto in un asciugamano che potrebbe aver contribuito a creare una sacca d'aria. Ora è ricoverato in ospedale ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Lo hanno trovato sepolto vivo, in una gabbia per cani, avvolto in un asciugamano. Un bambino di 11 mesi che era stato portato via dal padre è stato salvato in Carolina del Sud, negli Stati Uniti, al termine di una ricerca d'urgenza. La notizia è riportata dalla Abc. Il bambino è stato ritrovato "in fin di vita", dopo aver trascorso, si ritiene, 24 ore sepolto, secondo quanto riferito dallo sceriffo della contea di Lexington Jay Koon. "Piangeva con il suono più gioioso che si possa mai sentire da un bambino che piange", ha dichiarato lo sceriffo, evidentemente commosso.

Scomparso col padre Il piccolo era stato affidato alle cure del padre venticinquenne a casa della madre del bambino mentre lei sbrigava una commissione. Un'altra persona incaricata di badare al bambino stava arrivando a casa, ma quando è giunta sul posto, padre e figlio erano già spariti, ha spiegato lo sceriffo. Gli agenti della contea di Lexington hanno localizzato l'uomo nella tarda serata di lunedì nella zona di Batesburg-Leesville, ma il bimbo era introvabile, hanno riferito le autorità.