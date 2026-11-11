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Usa, auto sulla folla a Los Angeles: almeno tre morti e tre feriti

Mondo
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Un suv bianco ha invaso il marciapiede andando a schiantarsi su un chiosco che vendeva cibo, nei pressi di una fermata dell'autobus in una strada particolarmente trafficata

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Un’auto ha investito un gruppo di pedoni a Los Angeles, nel pomeriggio di martedì 10 novembre, alle 18 ora locale, uccidendo almeno tre persone e ferendone seriamente altre tre. Ancora da accertare le dinamiche dei fatti, non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un atto deliberato. Le tre vittime sono morte sul posto, i feriti sono stati trasportati in condizioni critiche negli ospedali dell’area.

Il fatto è avvenuto in una importante arteria di Los Angeles

Secondo quanto riportato dalla televisione locale KCAL-TV, l’auto, un piccolo suv bianco, ha invaso il marciapiedi andandosi a schiantare contro un chiosco che vendeva cibo accanto a una fermata dell’autobus, lungo una delle arterie stradali più importanti della città, il Lankershim Boulevard, che attraversa il distretto commerciale e artistico di NoHo, nella San Fernando Valley.

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