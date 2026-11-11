Usa, auto sulla folla a Los Angeles: almeno tre morti e tre feriti

Un’auto ha investito un gruppo di pedoni a Los Angeles, nel pomeriggio di martedì 10 novembre, alle 18 ora locale, uccidendo almeno tre persone e ferendone seriamente altre tre. Ancora da accertare le dinamiche dei fatti, non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un atto deliberato. Le tre vittime sono morte sul posto, i feriti sono stati trasportati in condizioni critiche negli ospedali dell’area.