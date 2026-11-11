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Epidemia di ebola in Congo, record di contagi: oltre 11 mila casi

Mondo

Gli ultimi dati forniti dal ministero della Salute hanno fatto sapere che il virus ha già causato 5.387 decessi, circa la metà dei contagiati totali. Si tratta dell'epidemia più letale mai registrata nel Paese

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Ha oltrepassato la soglia degli 11mila casi la diffusione del virus Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Gli ultimi dati forniti dal ministero della Salute diffusi nella giornata di mercoledì hanno reso noto che 11.042 persone sono state contagiate dal virus che ha già causato 5.387 decessi, circa la metà dei contagiati totali. Si tratta dell'epidemia più letale mai registrata nel Paese. Il virus Bundibugyo, responsabile di questa epidemia, si è diffuso in otto delle 26 province del Paese. E non ha ancora un vaccino o una cura noti.

L'Oms e l'allarme di maggio: "Rischio molto alto"

Già a maggio l'Organizzazione mondiale della sanità aveva lanciato l'allarme riguardo al virus Bundibugyo Ebola, alzando il rischio epidemico da "alto" a "molto alto". Secondo le rilevazioni dell'Oms, il virus si stava "diffondendo rapidamente". In qualche mese, i casi accertati sono schizzati da poche decine a diverse migliaia. 

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