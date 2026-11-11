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Sanders vincitore morale delle Midterm ma cosa ci dicono i numeri?

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Parliamo del politico che, ormai dieci anni fa, chiese un cambio radicale di tono e programma da parte dei democratici, sebbene non sia un iscritto. Alle ultime elezioni di metà mandato ha raccolto quanto seminato, perché il partito che ha trionfato il 3 novembre assomiglia molto più a Bernie Sanders che a Hillary Clinton o a Joe Biden. Nonostante questa premessa necessaria, la realtà è che l’elettorato è molto più centrista di quanto si potrebbe pensare e per questo i Dem sono al bivio

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