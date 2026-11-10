Surplus commerciale cinese: oltre 1.000 miliardi di dollari in 10 mesi

L'avanzo commerciale ha raggiunto quota 1.043 miliardi di dollari da gennaio a ottobre 2026. Nell'ultimo mese le esportazioni sono cresciute del 35,2% su base annua, mentre le importazioni hanno registrato un aumento del 41,6%, superiore alle attese degli analisti.

Il surplus commerciale della Cina ha superato per la prima volta nel 2026 la soglia dei mille miliardi di dollari già nel mese di ottobre, raggiungendo quota 1.043 miliardi nei primi dieci mesi dell'anno. È quanto emerge dai dati diffusi dall'Amministrazione generale delle dogane cinesi. Il solo avanzo di ottobre si è attestato a 105,28 miliardi di dollari, in aumento rispetto agli 88 miliardi registrati nello stesso mese del 2025. La crescita degli scambi commerciali ha superato le aspettative del mercato, con un'accelerazione particolarmente marcata delle importazioni.

Esportazioni in crescita del 35,2% a ottobre

Le esportazioni cinesi sono aumentate del 35,2% su base annua, raggiungendo 412,33 miliardi di dollari. Il dato ha superato le previsioni degli analisti, che indicavano un incremento del 33,5%, pur mostrando un rallentamento rispetto al +36,3% registrato a settembre. A sostenere le vendite all'estero continua a contribuire la domanda globale legata al boom degli investimenti nelle infrastrutture per l'intelligenza artificiale, che alimenta gli acquisti di prodotti tecnologici provenienti dalla Cina.

Importazioni oltre le attese, surplus verso un nuovo record

Le importazioni sono cresciute del 41,6%, raggiungendo 307,05 miliardi di dollari e accelerando rispetto al +31% del mese precedente. L'incremento, superiore alle stime degli analisti ferme al 32%, è il più elevato su base annua da maggio 2021. La crescita più sostenuta degli acquisti dall'estero rispetto alle esportazioni ha contribuito a contenere l'avanzo commerciale di ottobre, risultato inferiore alle attese e al livello più basso da maggio. Nel complesso, tra gennaio e ottobre 2026 le esportazioni sono aumentate del 22,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre le importazioni hanno segnato un +29%. Con un surplus di 1.043 miliardi di dollari, la Cina si avvia così a superare il record di 1.200 miliardi registrato nell'intero 2025.

Export cinese verso gli Stati Uniti in aumento del 32,9%

Le esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti sono cresciute del 32,9% su base annua a ottobre, raggiungendo 46,4 miliardi di dollari, contro i 34,9 miliardi dello stesso mese del 2025. Lo indicano i dati dell'Amministrazione generale delle dogane di Pechino. L'incremento arriva in una fase delicata per le relazioni tra le due maggiori economie mondiali, ancora impegnate in un confronto su dazi, restrizioni commerciali e accesso ai rispettivi mercati. Un nuovo incontro ad alto livello tra i leader dei due Paesi è previsto per la prossima settimana.