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Malta, liberato il 15enne italiano arrestato per procurato allarme

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Il ragazzo era stato arrestato il 25 maggio dopo un procurato allarme nel suo istituto scolastico. Il giovane dovrebbe fare rientro a casa dei genitori e potrà riprendere a frequentare regolarmente la scuola

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Le autorità giudiziarie maltesi hanno disposto il rilascio su cauzione del 15enne italiano, arrestato a Malta il 25 maggio dopo un procurato allarme nel suo istituto scolastico. Lo rende noto in un comunicato la Farnesina. Il ragazzo dovrebbe fare rientro a casa dei genitori a Malta tra oggi e domani, e potrà riprendere a frequentare regolarmente la scuola. Su istruzione del ministro Antonio Tajani, spiega la nota, il caso è stato seguito fin dall'inizio dalla Farnesina in stretto raccordo con l'ambasciata d'Italia a Malta, che ha fatto diverse visite consolari al ragazzo durante il periodo di detenzione.

La Farnesina continuerà a seguire il caso

La  Farnesina spiega di aver fornito puntuale assistenza alla famiglia e partecipato a tutte le fasi processuali. Da ultimo, il 5 novembre scorso, l'ambasciatrice d'Italia a Malta Valentina Setta aveva sollevato nuovamente il caso del ragazzo in un incontro con il ministro dell'Interno maltese Glenn Bedingfield. La sede continuerà a seguire la vicenda sul piano giudiziario assicurando il massimo sostegno al connazionale e ai suoi familiari.

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