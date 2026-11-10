Malta, liberato il 15enne italiano arrestato per procurato allarme

Il ragazzo era stato arrestato il 25 maggio dopo un procurato allarme nel suo istituto scolastico. Il giovane dovrebbe fare rientro a casa dei genitori e potrà riprendere a frequentare regolarmente la scuola

Le autorità giudiziarie maltesi hanno disposto il rilascio su cauzione del 15enne italiano, arrestato a Malta il 25 maggio dopo un procurato allarme nel suo istituto scolastico. Lo rende noto in un comunicato la Farnesina. Il ragazzo dovrebbe fare rientro a casa dei genitori a Malta tra oggi e domani, e potrà riprendere a frequentare regolarmente la scuola. Su istruzione del ministro Antonio Tajani, spiega la nota, il caso è stato seguito fin dall'inizio dalla Farnesina in stretto raccordo con l'ambasciata d'Italia a Malta, che ha fatto diverse visite consolari al ragazzo durante il periodo di detenzione.