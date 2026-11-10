L'uomo, 41 anni, è stato fermato nei pressi di Glouchester e la polizia sta perquisendo due luoghi nella zona. L'indagine è condotta in collaborazione con l'Fbi e le forze armate Usa

Un militare dell'esercito statunitense è stato arrestato nel Gloucestershire, nel sud-ovest dell'Inghilterra, in un'indagine dell'antiterrorismo britannico su presunte attività di spionaggio in favore della Russia. Lo riportano i media del Regno Unito. L'uomo, 41 anni, è stato fermato nei pressi di Glouchester e la polizia sta perquisendo due luoghi nella zona. L'indagine è condotta in collaborazione con l'Fbi e le forze armate Usa.