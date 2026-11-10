Australia, fantina di 22 anni muore dopo una caduta in gara

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Australia, morta dopo una caduta in gara la fantina Izzy Neale: aveva 22 anni

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©Getty

La ragazza è deceduta in seguito a una caduta avvenuta durante una corsa nello Stato australiano del Nuovo Galles del Sud. La famiglia ha reso noto che gli organi della giovane sono stati donati: "Grazie alla donazione degli organi, Izzy offrirà ad altri una possibilità di vita, portando un po' di conforto alla nostra famiglia in questo momento di perdita devastante" 

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 Izzy Neale, fantina di 22 anni, è morta in Australia in seguito a una caduta da cavallo, avvenuta durante una gara nello Stato australiano del Nuovo Galles del Sud. Secondo l’Independent, domenica, nel corso della "Warren Shire Cotton Cup" presso l'ippodromo di Warren, la 22enne è caduta dal cavallo che stava montando. Trasportata d'urgenza in ospedale tramite elisoccorso, è stata portata in rianimazione, in condizioni critiche. La famiglia ha reso noto che la giovane è deceduta in ospedale martedì.

 

Il comunicato della famiglia

"È con profondo dolore e il cuore infranto che annunciamo la scomparsa della nostra amata Izzy, avvenuta mentre era circondata dai suoi familiari e amici più cari" hanno fatto sapere con un comunicato i familiari. “Izzy cavalcava ancora prima di imparare a camminare. Il suo amore per i cavalli l’ha accompagnata per tutta la vita e, più di recente, si era trasformato in una passione per le corse”, hanno detto ancora i familiari. "Grazie alla donazione degli organi, Izzy offrirà ad altri una possibilità di vita, portando un po’ di conforto alla nostra famiglia in questo momento di perdita devastante" hanno aggiunto. 

2284563718 - ©Ansa

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