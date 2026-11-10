Un'inchiesta di Itv News e del Guardian rivela l'identità della celebrità finora rimasta anonima accusata di aver sfruttato la propria fama per adescare ragazze non ancora maggiorenni ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il comico e attore britannico David Walliams, 55 anni, popolarissimo in tv ed ex marito della top model Lara Stone, è accusato di essere un predatore sessuale di minorenni. Il suo nome, finora rimasto coperto, è stato svelato da un'inchiesta di Itv News e del quotidiano Guardian, che ha documentato casi a partire dal 2003 e rivelato l'identità della celebrità accusata di aver sfruttato la propria notorietà per circuire e molestare diverse ragazze non ancora maggiorenni, finora rimasta anonima.

L'attore aveva chiesto di bloccare la pubblicazione Walliams aveva chiesto invano all'Alta Corte di Londra di bloccare la pubblicazione dell'inchiesta, evocando il rischio di suicidio, dopo che i due media gli avevano sottoposto le testimonianze di 30 donne. Tra queste, Jade, indicata con un nome di fantasia: nel 2007, quando lei aveva 15 anni e lui 36, l'attore l'avrebbe contattata per poi abusare di lei nella sua abitazione. Un'altra presunta vittima, Alex, che lo ha conosciuto nel 2004, ha affermato di aver avuto rapporti con lui a 17 anni: "Penso di essere stata adescata, al 100%".