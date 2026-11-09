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Il caso Mbappé e i boicottaggi social in Cina Il caso

Lucrezia Goldin

Lucrezia Goldin
©Getty

Il campione del Real Madrid ha scatenato l’indignazione degli utenti cinesi per aver dato del “dittatore” allo storico leader del Pcc Mao Zedong, parlando di un meme online. La reazione oltraggiata dei social in Cina gli è costata già diverse partnership

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