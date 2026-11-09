Nonostante in Russia negli ultimi anni si sia registrato un calo dell'incidenza e della mortalità per HIV, il numero di persone infettate nelle strutture sanitarie continua ad aumentare ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Epidemia generalizzata di HIV in 27 regioni russe. A lanciare l'allarme il Centralnyj NII di epidemiologia di Rospotrebnadzor. La situazione più grave è nelle regioni di Kemerovo, Irkutsk e Sverdlovsk. E sebbene, secondo il Centralnyj NII per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, nel 2025 in Russia siano stati individuati 45mila nuovi casi di infezione (il 13,4% in meno rispetto al 2024), lo scorso anno è stato registrato un record di contagi da HIV e da epatite nelle strutture sanitarie.

I focolai A Mosca è in corso un'indagine su un focolaio in cui sono stati rilevati 22 casi di epatite C virale. Nei reparti oncologici della regione di Kamchatka e della Buriazia hanno contratto l'epatite 147 e 42 pazienti rispettivamente. Altri tre focolai di epatite C sono stati individuati nei centri di emodialisi delle regioni di Samara e Kursk, dove sono state contagiate 26 persone.

Si tratta dei valori più alti degli ultimi 15 anni Prevalgono i focolai di epatite C virale e le infezioni miste HIV più epatiti, ha dichiarato la responsabile della Direzione per il benessere epidemiologico della popolazione di Rospotrebnadzor Elena Igonina. Nel 2025 sono stati registrati otto focolai di contagio in strutture sanitarie e di prevenzione della Federazione Russa, con 104 pazienti infettati. Secondo Rospotrebnadzor, nel 2026 prosegue l'indagine su 11 focolai di contagio in dieci soggetti federali della Federazione Russa, dove si sospetta la diffusione di HIV e epatiti in organizzazioni mediche.