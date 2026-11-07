Papa Leone in Uruguay, oggi visita alla 'città italiana' di Paysandù

Consegnate al Papa le chiavi della città di Montevideo

Nella giornata di ieri, Leone XIV ha ricevuto le chiavi della città di Montevideo in una breve cerimonia nel Cabildo de Montevideo, lo storico Municipio della capitale uruguaiana. Il Papa ha invitato la Chiesa a pregare e digiunare per nuove vocazioni. "Da questa Cattedrale di Montevideo, invito i miei fratelli vescovi di tutto il mondo" - ha detto Leone nell'omelia dei vespri - "a promuovere, nelle loro diocesi, giornate di preghiera e di digiuno per l'incremento delle vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata". In Uruguay nel 2024 non ci fu nessun candidato a entrare in seminario e molte furono le iniziative di preghiera. "Che le parrocchie, le famiglie e le comunità religiose si uniscano in questa invocazione, e che l'esempio di questa terra incoraggi molti altri a pregare con la stessa fiducia", è stato l'appello del Papa.