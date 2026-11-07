Papa Leone in Uruguay, oggi visita alla 'città italiana' di Paysandù

Nel secondo giorno di visita ub Sud America il Pontefice farà tappa in una delle città più popolose del Paese, caratterizzata da una presenza importante di immigrati italiani. Dopo la messa il ritorno nella capitale Montevideo, dove ieri ha ricevuto le chiavi della città
Seconda giornata in Uruguay per Papa Leone XIV. Oggi il Pontefice si recherà a Paysandù, una delle città più popolose del Paese, caratterizzata da una presenza importante di immigrati italiani. Nel parco 'Paris Londres' celebrerà la messa alle 10 (14 ora italiana). Quindi il ritorno nella capitale Montevideo. Qui il Papa incontrerà alle 17 la comunità di Casavalle, una delle realtà sociali più difficili della città. Alle 18 (22 ora italiana) il Papa si recherà all'Università Cattolica dell'Uruguay per l'incontro con il mondo dell'educazione. La giornata si concluderà con la veglia di preghiera allo Stadio del Centenario. L'evento comincerà alle 19, le 23 ora italiana.
Consegnate al Papa le chiavi della città di Montevideo
Nella giornata di ieri, Leone XIV ha ricevuto le chiavi della città di Montevideo in una breve cerimonia nel Cabildo de Montevideo, lo storico Municipio della capitale uruguaiana. Il Papa ha invitato la Chiesa a pregare e digiunare per nuove vocazioni. "Da questa Cattedrale di Montevideo, invito i miei fratelli vescovi di tutto il mondo" - ha detto Leone nell'omelia dei vespri - "a promuovere, nelle loro diocesi, giornate di preghiera e di digiuno per l'incremento delle vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata". In Uruguay nel 2024 non ci fu nessun candidato a entrare in seminario e molte furono le iniziative di preghiera. "Che le parrocchie, le famiglie e le comunità religiose si uniscano in questa invocazione, e che l'esempio di questa terra incoraggi molti altri a pregare con la stessa fiducia", è stato l'appello del Papa.