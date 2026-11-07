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Perché un colosso dei supermercati vuole costruire l'Ai europea?

Simone Cosimi

Simone Cosimi
©Getty

Il gruppo tedesco Schwarz, proprietario di Lidl e Kaufland, ha siglato un accordo con la francese Bull per sviluppare infrastrutture di calcolo e servizi di intelligenza artificiale sotto controllo europeo. Un progetto che si inserisce in una strategia miliardaria fra data center, cloud e acquisizioni, per provare a contenere la dipendenza tecnologica dagli Stati Uniti

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