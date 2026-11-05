Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Marine Le Pen e il sovranismo che tradisce la sovranità

Pietrangelo Buttafuoco

Pietrangelo Buttafuoco
©Getty

"Caravanserai" è la rubrica di Pietrangelo Buttafuoco per Sky Insider. Marine Le Pen si prepara alla sfida per l’Eliseo, promettendo di restituire la sovranità al popolo francese contro le élite e l’Unione europea. Ma il sovranismo nasconde una contraddizione: in un mondo di alleanze e rapporti di forza, i nazionalisti rischiano di subordinare la volontà dei propri cittadini agli interessi di altre potenze

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Aggiungi Sky Insider,

con gli sconti paghi uguale.

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ