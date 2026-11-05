Marine Le Pen e il sovranismo che tradisce la sovranità

"Caravanserai" è la rubrica di Pietrangelo Buttafuoco per Sky Insider. Marine Le Pen si prepara alla sfida per l’Eliseo, promettendo di restituire la sovranità al popolo francese contro le élite e l’Unione europea. Ma il sovranismo nasconde una contraddizione: in un mondo di alleanze e rapporti di forza, i nazionalisti rischiano di subordinare la volontà dei propri cittadini agli interessi di altre potenze