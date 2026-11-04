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C’è un partito da ricostruire: per i repubblicani parte il post-Trump

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

La pesante sconfitta alle elezioni di metà mandato apre una crisi profonda nel Partito Repubblicano. Con Trump fuori dalla corsa per il 2028, il partito dovrà trovare un nuovo candidato e ricostruire un’identità politica dopo oltre dieci anni di trumpismo. Ma tra accuse reciproche e divisioni interne, il futuro dei repubblicani appare più incerto che mai

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