Christine Lagarde e i cerotti sul viso: "Dovuti a piccolo intervento"

La presidente della Banca centrale europea, per evitare "qualsiasi chiacchiera" o speculazione online, ha spiegato in un tweet: "Sono dovuti a un piccolo intervento chirurgico effettuato all'inizio della settimana". Per poi aggiungere: "Seguite le prescrizioni del medico e fate controllare regolarmente la pelle"

Due evidenti cerotti sul viso. Uno su una guancia e uno sul naso. È apparsa così ieri la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, nel video diffuso a mezzo social in cui ha comunicato che lascerà il suo incarico il prossimo 7 febbraio con alcuni mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato, prevista per ottobre 2027. "Sono dovuti a un piccolo intervento chirurgico effettuato all'inizio della settimana" ha detto “giusto per evitare qualsiasi chiacchiera" o speculazione online, aggiungendo: "Seguite le prescrizioni del medico e fate controllare regolarmente la pelle".