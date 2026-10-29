Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Cosa significa per l’Egitto la chiusura della testata Mada Masr

Luciana Grosso

Ispi
La direttrice della testata Mada Masr (Getty(

I giudici egiziani hanno stabilito che una delle ultime testate indipendenti deve chiudere i battenti e ordinato la custodia della direttrice Lina Attalah che è stata rilasciata previo pagamento della multa. Un caso che si inserisce in una lunga serie di provvedimenti contro la libertà di stampa adottati dal regime negli ultimi anni, che hanno reso l'Egitto uno dei Paesi con il più alto numero di giornalisti detenuti al mondo

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Aggiungi Sky Insider,

con gli sconti paghi uguale.

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ