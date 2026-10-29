Cosa significa per l’Egitto la chiusura della testata Mada Masr

I giudici egiziani hanno stabilito che una delle ultime testate indipendenti deve chiudere i battenti e ordinato la custodia della direttrice Lina Attalah che è stata rilasciata previo pagamento della multa. Un caso che si inserisce in una lunga serie di provvedimenti contro la libertà di stampa adottati dal regime negli ultimi anni, che hanno reso l'Egitto uno dei Paesi con il più alto numero di giornalisti detenuti al mondo
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