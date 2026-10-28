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Una tassa del 3% sui miliardari potrebbe salvare 29,5 milioni di vite 

Roberta Cavaglià

Roberta Cavaglià
©Getty

Uno studio analizza come diversi meccanismi di redistribuzione della ricchezza globale potrebbero compensare l’impatto sanitario dei tagli alla cooperazione internazionale. Il più efficace è la tassa sui grandi patrimoni, che potrebbe evitare tra i 15 e i 29 milioni di morti entro il 2030

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